Evento de jogos reúne fãs do mundo “geek”

O mundo geek está cada vez mais em alta e Mogi não fica para trás. E para ajudar a difundir a cultura, acontece domingo, dia 30, às 14 horas, o 5° A Tenda Aberta. O evento será na A Tenda com Jogos e conta com o apoio de empresas do ramo geek, como a Botons & Botons, Totoco’s Brinquedos, Game Bit, Método Supera, BoardUp Jogos, Sourdplay e RPG na Praça. “Estamos com lojas que possuem produtos que são difíceis de conseguir e um acervo de 280 jogos de tabuleiros”, explica o organizador Luiz Martins. Terão direito à meia entrada menores de 18 anos e idosos acima de 60 anos apresentando o RG, estudantes e professores. Os interessados também podem conseguir desconto comprando pacotes antecipados.

Terá no ambiente um espaço de refeições para os participantes e outro para jogadores de cartas como Yu-Gi-Oh, Pokémon e Magic para que possam se encontrar e desafiar uns aos outros para uma partida. “Dependendo do número de procura, pode até sair um campeonato”.

SERVIÇO 5ª Tenda Aberta

30 de abril, domingo

A partir das 14 horas

Rua Isabel Cristina Xavier Franco, 91, Jardim Aracy

Inf: 98060-7707