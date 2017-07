Eternizar arte na pele

TATUAGEM pode se tornar apaixonante. A vontade de eternizar algum sentimento ou ideia no corpo faz com que muitos esqueçam a dor do procedimento – embora muita gente jure a pés juntos que não dói tanto assim – e decidam fazer uma tatuagem. Mas, nessa hora, é fundamental procurar por profissionais qualificados e com estúdios de referência.

O nome Canela Tattoo é referência na região. Quase todos os tatuados de Mogi já ouviram falar no seu nome. E não é para menos: Edson Rodrigues Pereira, o Canela, tem experiência de 34 anos no ramo. Apaixonado por tatuagem desde criança, ele entrou no mundo das tattoos quando o assunto ainda era tabu na sociedade. Mas sempre com o objetivo de fazer arte no corpo dos seus clientes, Canela conquistou o seu lugar no mercado e hoje se orgulha de ter pela cidade milhares de desenhos eternizados no corpo dos seus clientes.

Ele faz, em média, duas tatuagens por dia no seu estúdio. Na hora de fazer o desenho, é fundamental haver uma conversa com o cliente. “Hoje com a internet, a pessoa já vem com um desenho mais ou menos formado na cabeça. Aí, é hora de conversar com ele, sobre o motivo da escolha, do local, e passar todas as orientações”, ressalta. Foi o que aconteceu com Fabíola Pupo, superintendente do jornal A Semana e que, após dois anos de pesquisa, decidiu fazer a sua primeira tatuagem com Canela: o Pequeno Príncipe nas costas. “Sempre fui apaixonada pela história, desde criança. Então, quando comecei a pensar em fazer uma tatuagem, queria algo que remontasse à liberdade e aos sonhos que o livro me faz sentir”, diz Fabíola. Pesquisou vários desenhos e achou uma ideia na internet. Na hora de escolher o profissional, ela não teve dúvidas. “Já conhecia o trabalho do Canela, ele tatuou a minha filha e é bem conceituado na cidade, então eu sabia que tinha escolhido o profissional certo”, elogia.

SERVIÇO Canela Tattoo

Avenida Frederico Straube, 439 – Vila Oliveira

Tel: 4798-298 / 9.9989-5021