Etec de Mogi das Cruzes divulga calendário de inscrições para cursos técnicos gratuitos

A ETEC divulgou nesta semana o calendário para inscrições do processo seletivo 2018 visando o preenchimento de vagas em cursos técnicos gratuitos em todas as suas unidades presentes no Estado de São Paulo. O valor da taxa de inscrição é de R$ 27,80.

As inscrições para os interessados em solicitar redução de 50% na taxa de inscrição para o processo seletivo das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs), incluindo a de Mogi das Cruzes, para o primeiro semestre de 2018, seguem até o dia 13. Os interessados deverão preencher o formulário específico que estará no site www.vestibulinhoetec.com.br Para requerer redução da taxa é preciso ser estudante regularmente matriculado no nono ano do Ensino Fundamental ou no Ensino Médio ou em qualquer semestre da Educação de Jovens e Adultos (EJA). O interessado deve, também, ter remuneração mensal inferior a dois salários-mínimos (R$ 1.874) ou estar desempregado.

Veja abaixo o restante cronograma:

A partir de 01/12/2017 – Divulgação no site www.vestibulinhoetec.com.br do resultado da solicitação de redução da taxa de inscrição.

De 14/11 até às 15h do dia 13/12/2017 – Inscrições do Processo Seletivo no site www.vestibulinhoetec.com.br.

16/01/2018 – Divulgação dos locais de Exame.

21/01/2018, às 13h30min – Exame.

21/01/2018 (domingo), a partir das 18h – Divulgação do gabarito oficial no site www.vestibulinhoetec.com.br.

22/01/2018 (segunda-feira), a partir das 14h – Divulgação do gabarito oficial para acesso as vagas remanescentes de 2º módulo no site www.vestibulinhoetec.com.br.

23/01/2018 (terça-feira), a partir das 14h – Divulgação do gabarito oficial dos Cursos de Especialização (somente nas Etecs).

A partir de 31/01/2018 – Divulgação da lista de classificação geral para os cursos técnicos com prova de aptidão.

A partir de 06/02/2018 – Divulgação da lista de classificação geral dos demais cursos.

07 e 08/02/2018 – Divulgação da 1ª lista de convocação e matrícula.

09 e 15/02/2018 – Divulgação da 2ª lista de convocação e matrícula

FATEC também abre inscrições

A Fatec de Mogi das Cruzes está com inscrições abertas para o seu vestibular. A unidade oferece quatro cursos: agronegócio, logística, gestão de recursos humanos e análise e desenvolvimento de sistemas. No total são 240 vagas disponíveis na unidade de Mogi. Para se inscrever no vestibular é preciso que o candidato tenha concluído o ensino médio ou conclua até o final do ano e comprove isso na data da matrícula.

A taxa de inscrição custa R$ 64,80. Para mais informações sobre o vestibular é só ligar no 3471-4103 ou 0800-596-9696.