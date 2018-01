Estúdio faz vídeo-aulas ao vivo

Nunca se fotografou tanto como agora. Numa época em que a grande maioria das pessoas tem um smartphone com câmera, a fotografia invade cada vez mais o dia a dia de cada um. Quem faz da arte a sua profissão precisa se reinventar cada vez mais para oferecer um serviço profissional e diferenciado. É o caso do fotógrafo Evandro Maia, que com mais de 20 anos de experiência em fotografia e vídeo, decidiu abrir as portas do seu estúdio no Mogilar para oferecer um atendimento moderno, que vá de encontro à evolução do mundo digital. No seu estúdio, ele tem recebido diversos clientes que procuram a sua expertise para a filmagem e transmissão de vídeo-aulas dos mais diversos setores. “O meu estúdio é preparado para gravação, com câmera, microfone, iluminação e pós-produção para finalizar e o cliente recebe o produto pronto para divulgação em site próprio ou sites que farão a venda de suas aulas”, explica Evandro, acrescentando todas as vantagens do seu espaço de trabalho: ar-condicionado, Chroma Key, iluminação em LED, captação de som RODE, câmeras em full-HD.

Ele adianta ainda que está preparado para filmar e editar vídeo-aulas de qualquer segmento. “Se for necessário, por exemplo, gravar aula de culinária, monto a estrutura no local e posso me adequar ao formato do produto”, garante.

Studio Evandro Maia

evandromaia@terra.com.br

www.evandromaia.com.br

Tel: 99324-9454 / 4799-808