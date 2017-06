Estrela de Davi completa 12 anos

TRADICIONAL em Mogi, o colégio Estrela de Davi completou 12 anos e está com muitas novidades. A escola é reconhecida por ter metodologia cristã e ser a única da cidade que trabalha com método de ensino do Sistema Mackenzie.

Os proprietários Mário Gallego Neto e Sílvia Gallego estão muito felizes e satisfeitos com o rumo que a instituição tomou ao longo dos anos. “Nestes 12 anos de escola, tivemos a oportunidade de formar várias turmas, sempre com nossos valores baseados em princípios bíblicos como semeadura e colheita, mordomia, aliança, autogoverno, entre outros”, conta Mário.

O Estrela de Davi possui diferenciais e vantagens para agradar os pais que procuram um bom colégio para matricular seus filhos. Além de trabalhar com educação por princípios, a escola também possui educação financeira, nutricionista e os programas Impacto Saúde (check-up com médicos, dentistas e fonoaudiólogos) e Ludie (inteligência emocional).

Para quem tem receio de colocar o pequeno em uma escola com sala cheia, o colégio trabalha com turmas de poucos alunos para que o aprendizado seja mais personalizado. É importante ressaltar que todos os alunos são assegurados pela Porto Seguro.

Gallego reforça que a escola está com grandes novidades. “Temos condições especiais para Jardim II – Infantil e 1º, 2º e 3º anos do Fundamental 1. Também estamos com vagas remanescentes para o segundo ano do fundamental 1. Já em meados de 2018, será inaugurada a nova unidade no Socorro”, diz.