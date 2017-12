Estilista mogiana vence Concurso de Moda Inclusiva

Moda Inclusiva. Termo que vem ganhando destaque a cada dia e que já rendeu até prêmio para Mogi das Cruzes. Este feito foi graças à estilista Robertha Pereira Navajas, que usa como inspiração a arte, a dança e a movimentação do dia a dia para criar suas roupas para cadeirantes. “Levando em consideração que estas pessoas fazem atividades físicas, elas acumulam suor e umidade nas roupas, muitas vezes não tendo sensibilidade nas partes inferiores, esse fluido causa feridas e até pneumonia. Então criei uma tecnologia que envia por meio de um aplicativo de celular que mostra quais as condições de temperatura e umidade da peça que ele está usando”, explica.

Os modelos que vestiram as roupas para o desfile foram Daniel Yoshizawa, capitão do time de vôlei sentado do Sesi-Suzano e Christiano Silva, jogador no time de futebol de amputados de Mogi das Cruzes. O objetivo do concurso é fazer com que a população abra mais a mente e faça com que as pessoas se coloquem no lugar do outro, fazendo com que tenha um olhar inclusivo em todos os lugares e ações que praticadas.

Robertha destaca que a maior a maior dificuldade foi conseguir aplicar a ideia nas peças, mas depois da vitória, ela vai conseguir ter um olhar mais amplo das necessidades de cada pessoa. “Possibilita que eu atenda em meu ateliê uma diversidade de pessoas, tornando ele mais inclusivo. Afinal inclusão não é exclusividade, se trata de englobar todos”, conta.