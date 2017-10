Estapar firma parceria com a Visa para Zona Azul de Mogi das Cruzes

A Estapar, empresa que atua na Zona Azul de Mogi das Cruzes, anuncia parceria com a Visa, empresa de tecnologia de pagamento, para facilitar ainda mais a vida dos motoristas. Para cada recarga na Zona Azul Digital de Mogi das Cruzes, no valor mínimo de R$ 30,00 pagos pelo Visa Checkout no site ou aplicativo Vaga Inteligente da Estapar, o usuário receberá o valor adicional de crédito de R$ 10,00. O crédito será concedido automaticamente na carteira virtual da Estapar, para o usuário usar como quiser.

Com essa parceria, a Estapar espera oferecer uma experiência única aos futuros clientes, e também aos mais de 500 mil usuários ativos do serviço. Neste novo cenário em que os aplicativos de mobilidade urbana são cada vez mais demandados mundialmente, o aplicativo da Estapar se destaca pela conveniência, praticidade e, agora, com a parceria de uma das maiores empresas de tecnologia de meios de pagamento do mundo, a Visa.

Para participar, basta o cliente realizar a compra dos créditos no site ou aplicativo da Estapar pelo Visa Checkout, serviço da Visa que agiliza as compras online: os usuários cadastram suas informações de pagamento apenas uma vez e a partir daí fazem suas recargas de forma rápida, fácil e segura. O Visa Checkout é aceito em mais de 15 mil comércios online no Brasil.

A promoção ocorrerá até o dia 30 de outubro de 2017. A funcionalidade está disponível nos sistemas iOS e Android e também no site da Estapar. Acesse o regulamento pelo site www.estapar.com.br/promo_ visacheckout .

Sobre o Vaga Inteligente: O aplicativo Vaga Inteligente, desenvolvido pela Estapar, funciona desde 2012 oferecendo comodidade e conforto para milhares de motoristas. É o jeito mais fácil de pagar a Zona Azul na sua cidade.

O Vaga Inteligente é gratuito e apresenta várias funcionalidades e pode ser acessado por smartphones ou tablets que utilizem tanto o sistema iOS (Apple) quanto Android.

Além disso, permite realizar pagamentos com cartão de crédito, de forma conveniente e segura. Para a ativação da Zona Azul, o usuário pode fazer pelo aplicativo, site da Estapar e SMS. Após o usuário fazer o download do aplicativo emwww.estapar.com.br/aplicativo ou nas lojas da Apple Store e Google Play Store, basta se cadastrar com e-mail e senha e preencher os dados solicitados.

Em seguida, é necessário apenas acessar o ícone “Utilizar Zona Azul”, preencher as informações solicitadas, como local e placa do veículo, selecionar o tempo de uso e confirmar o valor.

Feito isso, basta registrar o cartão de crédito para efetuar o pagamento e pronto, os créditos já podem ser utilizados. O aplicativo Vaga Inteligente enviará um alerta para o celular do motorista minutos antes do vencimento, avisando se é possível estender o prazo ou não na vaga, sempre respeitando as regras da cidade. A renovação, caso seja permitida, será validada pelo sistema.

Por meio do aplicativo, o usuário da rede Estapar pode também se tornar mensalista, pagar tíquete de estacionamento e ainda efetuar a reserva antecipada de vaga com preços exclusivos nos maiores e melhores estádios, arenas e aeroportos do Brasil.