Espetáculo no SESI narra as desventuras do mundo artístico

Nos dias 20 e 21 de outubro, sexta e sábado, às 19h, o SESI Mogi das Cruzes recebe a peçaCaminham Nus Empoeirados, da Cia. Tertúlia de Acontecimentos. Entre uma desventura e outra, o enredo mostra as alegrias e desilusões enfrentadas pelos artistas diariamente. A entrada é gratuita e os ingressos podem ser reservados pelo sistema Meu SESI no www.sesisp.org.br/meu-sesi, após breve cadastro.

A história retrata os apuros e conquistas de se viver da arte, a partir de dois personagens centrais: uma dupla de atores que abandona a companhia de teatro e parte, sem destino, por uma estrada empoeirada. A dupla, protagonizada por Gero Camilo e Victor Mendes, representa artistas anônimos populares que também enfrentaram inúmeras desventuras.

A peça é inspirada no conto Macaúba da Terra, do ator e codiretor Gero Camilo, e foi escrita durante o Movimento Arte Contra a Barbárie: ação organizada por grupos teatrais em São Paulo, em 1999, contra os critérios de seleção para obtenção de recursos da Lei Rouanet. Como uma crítica social, o enredo traz ao espectador a visão de quem já enfrentou o caminho empoeirado das artes cênicas. O espetáculo Caminham Nus Empoeirados chega ao SESI Mogi das Cruzes como uma declaração de amor ao teatro e à vida.

Ficha técnica

Texto: Gero Camilo | Direção: Luisa Pinto e Gero Camilo | Assistente de direção: Sofia Príncipe | Elenco: Gero Camilo e Victor Mendes | Concepção de luz: Bruno Santos (Portugal) | Concepção de som: Gero Camilo | Iluminação: João Blumenschein | Cenário: Luisa Pinto e Gero Camilo | Figurinos: Luisa Pinto | Trilha Sonora: “São Genésio” e “Arteiro”: Gero Camilo e Tata Fernandes | “Chuchuzeiro”: Criolo | Produção: Cia Tertúlia de Acontecimentos | Direção de produção: Flávia Corrêa

SESI Viagem Teatral

O programa realizado pelo setor de Artes Cênicas do SESI-SP apresenta um panorama da produção cênica brasileira contemporânea, proporcionando variadas experiências estéticas, para o fomento da diversidade cultural e o estímulo à formação de novas plateias. Os espetáculos de teatro, teatro-dança, teatro-circo, teatro de bonecos ou formas animadas e performances, selecionados via edital de chamamento ou convite, circulam nos teatros do SESI São Paulo, gratuitamente, o que contribui para que diversos públicos, adulto, jovem e infantil, tenham acesso a produções de qualidade, com grandes nomes da dramaturgia.

SERVIÇO

Local: Teatro do SESI Mogi das Cruzes – Rua Valmet, 171 Brás Cubas

Datas e horários: 20 e 21 de outubro, sexta e sábado, às 19h

Capacidade: 165 lugares

Duração: 75 minutos

Classificação indicativa: 12 anos

Modalidade: Adulto, juvenil

Gênero: Comédia

Informações: 4723-6900

Site: mogidascruzes.sesisp.org.br

Entrada gratuita – Reservas antecipadas pelo Meu SESI (www.sesisp.org.br/meu-sesi). Os ingressos serão distribuídos 1 hora antes do início do espetáculo.