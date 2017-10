Espetáculo no SESI Mogi aborda drama dos refugiados de guerra

N, espetáculo que conta a história de três refugiados de guerra que caminham em busca de segurança, acontece no SESI Mogi das Cruzes, e propõe questionamentos sobre os limites e crenças do ser humano. Os ingressos para as sessões de sexta e sábado, dias 13 e 14 de outubro, às 19h, estão disponíveis para reserva gratuita no sistema Meu SESI até a véspera do evento (www.sesisp.org.br/meu-sesi).

A companhia retrata de forma poética e tocante, os percursos de três personagens, que traçam caminhos para manter-se longe da zona de conflito da guerra. Inspirada em clássicos como Diário de Anne Frank e O Ditador, de Charles Chaplin, com elementos do teatro de objetos e bonecos, a montagem toca em temas profundos e cria uma atmosfera de empatia, em que o público se identifica e solidariza com as situações adversas das personagens.

A construção representa o tema dramático de forma delicada e sutil, emendando indagações sobre os limites humanos, a necessidade de abrigo e a instabilidade sentimental. A peça faz um paralelo com os conflitos cotidianos atuais, reflete sobre a vida e um sentimento tão escasso nos dias atuais: a esperança na humanidade.

Cia Arte-Móvel

A Cia Arte-Móvel nasceu em 2009 com o intuito de aprofundar-se num teatro que ultrapassasse o campo do entretenimento para ganhar a reflexão. Especializou-se na mescla de linguagens entre o teatro de animação e objetos e o corpo expressivo. Com 3 espetáculos para crianças no repertório, a Cia deu mais um passo a fim de potencializar seu teatro transformador, estreando “N”, para o público adulto.

Ficha técnica

Direção e dramaturgia: Otávio Delaneza | Orientação dramatúrgica: Almir Pugina | Cenografia e figurino: Cia Arte-Móvel | Costura: Vera Delaneza | Pintura: Kaê Payão | Construção de miniaturas em madeira: Maranata MDF | Demais objetos cênicos: Otávio Delaneza e Elenco | Projeção audiovisual: Matheus Luis | Construção de bonecos de mesa: Sidney Bonfim | Construção de bonecos de manipulação direta: Otávio Delaneza e elenco | Iluminação: Lays Ramires | Operação de luz: Otávio Delaneza | Composição musical e execução: Ygor Gualiume | Composições musicais de guerra: Gabriel Mazon e Matheus Luis | Captação sonora: Eraldo Vaz | Operação de som: Helton Carlos | Elenco: Gabriel Mazon, Lays Ramires e Matheus Luis | Voz off: Amanda Cavalcante | Produção: LR Produção Cultural