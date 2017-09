Espetáculo musical gratuito faz reflexão sobre a natureza

Durante os dias 27 e 28 de setembro, Guararema recebe o espetáculo “Vamos Salvar o Planeta”, com apresentações gratuitas no Núcleo de Educação Ambiental NEA Sinhô Muniz, às 8h30, 10h, 14h e 15h30.

A peça fala sobre a importância da água e como o ser humano influencia a sobrevivência e a qualidade desse bem tão precioso. Com um tom de humor, abordagem lúdica e totalmente musicada, a peça oferece ao universo infantil a oportunidade de refletir sobre as diversas formas de se relacionar com o planeta, de maneira divertida, real e atual.

Nascida graças à ajuda do Dr. Nascente, Gotícula parte da casa de seus pais Montanha e Nuvem para seguir pelo curso do rio vivendo inúmeras aventuras, encontrando vilões até finalmente conseguir voltar para casa.

Neste trabalho, a Cia. de Teatro São Genésio apresenta uma abordagem que diverte e faz pensar sobre os principais “vilões” do uso da água na nossa sociedade atual, ampliando os conhecimentos sobre a natureza e a ação humana como parte do meio ambiente.

Tendo a água como o mote inicial para a construção do espetáculo, a personagem principal – Gotícula – é apresentada de forma divertida desde seu nascimento, seguindo até o percurso natural, no qual encontra desafios e amigos que a auxiliam a cumprir sua missão no mundo moderno, industrializado, urbanizado e canalizado.

A encenação valoriza a aventura e o meio ambiente, mostrando os desafios de “ser uma gota d´água no oceano”. Aprovado pela Lei de Incentivo à Cultura do Estado de São Paulo – ProAC – por meio da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, com realização da Perfectto Projetos e apoio da Prefeitura de Guararema.