Escritora autografa “O Segredo do Anjo de Pedra” no dia 29 em Suzano

A escritora suzanense Cristina Cimminiello lançará, no próximo dia 29 de junho (quinta-feira), mais um romance: “O Segredo do Anjo de Pedra”. A obra, publicada pela Editora Vida & Consciência, terá uma noite especial de autógrafos, a partir das 19 horas, no auditório do edifício Office Suzano, com apoio da G2 Construtora. O encontro intimista da autora com os leitores deve reunir cerca de 70 pessoas.

Este é o terceiro livro da carreira de Cristina, que já publicou, de forma independente, os títulos “A voz do Coração”, em 2011, um romance sobre adoção; e “As joias de Rovena”, em 2013, que retrata a corrupção humana.

Nesta nova história, Cristina conta a trajetória de Mônica Burns, que mora fora do país e tem uma doença degenerativa que a faz perder a visão. A jovem então retorna ao Brasil para investigar sua origem e descobrir a verdadeira causa da morte de seus pais, vítimas de um incêndio. De acordo com a autora, o livro carrega mistério e investigação, sem perder a essência do romance e a mensagem que deseja passar aos leitores, sobre intolerância, respeito e perdão. “A gente tem que escrever por amor, para levar a mensagem da nossa história para as pessoas”, contou.

Cristina, aos 61 anos, é formada em Direito e trabalhou por mais de 30 anos como gerente de Recursos Humanos. Após a aposentadoria, aos 52 anos, iniciou o curso de Letras: “E, se eu puder, ainda tem mais um curso que pretendo fazer”. Enquanto corre com os preparativos para lançamento de “O Segredo do Anjo de Pedra”, a escritora já trabalha em sua quarta história.

Cristina também falou sobre o apoio recebido da G2 Construtora nesse momento. “O apoio da G2 veio por meio de colaboradores da empresa com os quais tenho amizade. Sempre levo meus livros para os amigos. Fiquei muito agradecida. É difícil conseguir um espaço para fazer uma noite de autógrafos. Estamos organizando tudo para fazer um coquetel a algumas autoridades e amigos”, explicou.

Segundo o diretor da G2 Construtora, engenheiro Douglas Felipe da Silva, é importante dar força e apoio aos artistas e à cultura de Suzano. “A oportunidade de apoiar o lançamento do livro da Cristina surgiu da amizade dela com a nossa equipe. A G2 quer se envolver cada vez mais com a cidade e o incentivo e valorização da nossa cultura, e, por meio da leitura, é um caminho para alcançarmos isso”, disse.