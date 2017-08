Escritor mogiano Diogo Marins Locci promove sarau sábado, 19, na Biblioteca Municipal

O jornalista e escritor mogiano Diogo Marins Locci mediará, no dia 19 de agosto, sábado, a partir das 19h, o Sarau Cruel na Biblioteca Municipal de Mogi das Cruzes “Benedicto Sérvulo de Sant’Anna”. No evento, gratuito e aberto ao público, é pretendido que os interessados levem textos seus e/ou de outros autores que abordem relações de poder e opressão na literatura. O tema também é base do livro de contos Cruel – Estudos Sobre o Poder, que está sendo elaborado por Diogo e foi contemplado com bolsa de criação literária do ProAC-SP (Programa de Ação Cultural) 31/2016. Após finalizá-lo, Diogo submeterá o livro à artista visual Liz Under (http://www.lizunder.com.br), que criará ilustrações para cada conto de Cruel.

No evento, além de apresentar aspectos da pesquisa do seu livro, ler trechos de contos finalizados e apresentar textos de autores que dialogam com sua obra, Diogo abrirá espaço para que o público leia textos que abordem temáticas semelhantes. Entre uma e outra leitura, os participantes serão convidados a dialogar sobre as diferentes formas de abordar a opressão por meio de textos literários.

Dedicado a estudar diferentes maneiras de como o poder interfere e recria as relações humanas na contemporaneidade, Diogo escreve contos que evidenciam essas relações tanto nas esferas governamentais, empresariais e profissionais, quanto nas relações íntimas, interpessoais e afetivas.

Alguns autores presentes na pesquisa do autor para elaboração deste livro são o tcheco Franz Kafka (1883 – 1924), o alemão Bertolt Brecht (1898 – 1956), o americano Herman Melville (1819 – 1891), a inglesa Virginia Woolf (1882 – 1941), o português Gonçalo M. Tavares e os contemporâneos brasileiros Luiz Ruffato, Adriana Lisboa, Marcelino Freire, Ana Paula Maia, Verônica Stigger e Elvira Vigna (falecida em julho de 2017), entre muitos outros.

A obra de Diogo tem traços fortes do realismo mágico e do surrealismo. Cruel, seu primeiro livro de contos, terá aproximadamente vinte textos de diferentes extensões. O autor está compartilhando informações sobre o processo de criação no site www.medium.com/cruel

Sobre o autor

Diogo Marins Locci (1993) é escritor e jornalista cultural. Iniciou a carreira na área da escrita em 2009, ano de publicação do seu primeiro conto em revista literária de Suzano, seguido de poema selecionado para antologia da editora Asabeça. Desde então, continua produzindo de forma independente, tendo publicado textos em blogs, sites literários e outras antologias.

Já participou de diversos cursos, oficinas e encontros com grandes nomes da literatura em atividade, como Luiz Ruffato, Andréa Catrópa, André de Leones, Marcia Tiburi, Sérgio Vaz, João Anzanello Carrascozza, Paulo Nogueira, Andréa Del Fuego, Marcelino Freire e muitos outros. Atua também como assessor de imprensa na área cultural desde 2014 com enfoque em artes cênicas, dança, exposição e festivais.

Sobre a ilustradora

Liz Under é uma artista visual paulista nascida em 1995. Seu trabalho em técnicas diversas assimila elementos da cultura pop e da urban art. Em 2016, participou da exposição coletiva Araraquara em Quadrinhos ao lado de artistas como Luciano Salles, Lucas Lima, Sebastião Seabra e HQuê? Grupo, no Arte 220, de Euzânia Andrade.

Com diversos projetos coletivos, dentre eles, as publicações independentes Restos (A Currute Editora Artesanal, 2017), Grades(2016) e Mordida (2017), com a poetisa Gabi Oz; trabalhou na concepção artística do livro A Insólita História do Queijo que Queria ser Goiabada (será publicado pela Editora 42). Fixou residência em Salvador, Bahia, onde segue ativamente produzindo sua arte.