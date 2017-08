Escritor falará sobre o suicídio durante palestra no Centro Cultural

No próximo dia 2 de setembro, a partir das 10h, o psicólogo e psicanalista Marcos Vinicius Brunhari lançará seu livro “Suicídio – um enigma para a Psicanálise”, fruto de sua tese de doutorado, durante palestra que acontecerá no Centro Cultural de Mogi das Cruzes. Uma das organizadoras do evento, a psicanalista Eliana Machado Figueiredo, lembra que o convite para a presença do autor se deu pela relevância de seu trabalho de pesquisa envolvendo pacientes de consultório e de instituição de saúde. “O objetivo é abrir discussão e reflexão sobre o suicídio, a partir da escuta de pacientes que relatam suas próprias tentativas, incidindo sobre dois tempos: o momento do ato e o depois de sua falha”, afirma Eliana.

Segundo o próprio autor, o livro deriva do percurso da pesquisa conduzida por ele. Neste percurso foram incluídos trabalhos como sua tese de doutorado, sua dissertação de mestrado, artigos publicados em periódicos científicos e comunicações em congressos. “Todos têm em comum o fato de compartilhar da temática do suicídio desde uma mesma abordagem: a psicanálise”, explica Brunhari.

O debate é voltado para psicólogos, psiquiatras, médicos, advogados, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, pedagogos e enfermeiros, que atuem em nível particular ou público, e a todos os interessados em geral. A publicação “Suicídio – um enigma para a Psicanálise” foi lançada em São Paulo, no último dia 18 de agosto, e agora é a vez dos interessados da Região do Alto Tietê ter contato com o autor, que também estará disponível para autografar sua obra. Brunhari é doutor em Psicologia Clínica pela Universidade de São Paulo (USP); pós-doutorando em Psicanálise pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ); e mestre em Psicologia pela Universidade Federal do Paraná (UFPR).