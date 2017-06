Escolas de Samba prometem grandes desfiles

Os preparativos para os desfiles de Carnaval em Mogi das Cruzes estão a todo vapor. A pouco mais de 15 dias para o evento, as escolas de samba participantes desta edição estão operando em ritmo acelerado. A atual campeã, Águia de Prata, está trabalhando desde abril do último ano e contará com um enredo que promete ser cativante ao público. “Assim como nós fizemos em 2013, com o enredo dos heróis, vamos tentar agradar as crianças e os adultos. O enredo será voltado aos Sonhos e Pesadelos”, explicou Wladimir Gorrera, carnavalesco da escola. Além disso, Wladimir deixou claro que além de abordar sonhos infantis, com as figuras de príncipes e princesas, vai trazer a avenida personagens de cinema que inspiram nossos pesadelos, este espetáculo já mais voltado ao público adulto. A escola contará com 550 membros fantasiados e o carnavalesco está com uma boa expectativa para a conquista do quinto título consecutivo. “Vai ser um desfile com padrão São Paulo. Respeitamos as nossas coirmãs, mas queremos sair vencedores”, ressalta.

Com 24 títulos, a Acadêmicos do São João é a maior vencedora da história do carnaval mogiano. Segundo o vice-presidente, Rodrigo Souza, a escola promete neste ano um enredo cheio de conteúdo histórico e que irá deixar o público bem surpreso. O enredo da São João será voltado aos deuses egípcios. A escola mostrará a aclamação e o temor que o povo egípcio sentia de deuses como, Osíris, Iris, e o mais temido Anúbis, deus da morte, que terá sua própria alegoria. “Além disso, o folião vai poder observar uma grande surpresa já no abre-alas, a volta da grande coroa verde e rosa”, revela. A São João tem ganhado grande ajuda da comunidade e contará com 750 integrantes, divididos em 10 alas e espera sair vencedora, ainda que, para Rodrigo, o principal troféu será o desfile que deslumbre o público presente. “A escola passou por um processo de reformulação total e o esforço que foi feito para reerguê-la já foi gratificante.”, frisa.

Alteração

Em novembro do ano passado, a Prefeitura de Mogi adotou uma nova medida: a retirada das arquibancadas da avenida Cívica, para a diminuição de custos. Os responsáveis pelas escolas tiveram uma reunião com o secretário da Cultura, Mateus Sartori, onde foram apresentadas as justificativas e o novo projeto para o desfile. Wladimir destaca que compreendeu a medida. “Foi o mais inteligente a ser feito, é melhor diminuir a estrutura do que não fazer o evento”, justifica. Rodrigo se manteve na mesma linha de raciocínio de Wladimir, compreendendo a ação da Prefeitura. “A princípio é comum ter um julgamento, mas eu entendo que a Prefeitura e a Secretaria fizeram um tremendo esforço para manter o carnaval, diferente de outras cidades do Alto Tietê que simplesmente baniram os desfiles”, salienta.