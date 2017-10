Escola promove evento para bem-estar

A escola Professor Claudio Abrão está desenvolvendo o Projeto Desafio, que acontece na próxima semana. A proposta tem o objetivo de promover o bem-estar e o equilíbrio, garantia de qualidade de vida por meio de prevenções e elevação da autoestima.

O programa conta com várias etapas, como o resgate da relação entre o professor e o aluno, que vão escrever frases como forma de agradecimento aos funcionários da escola. A melhor frase ganhará uma faixa como forma de homenagem.

A segunda etapa envolve os educadores, onde eles devem mandar fotos de momentos em que buscam equilíbrio. “Queremos relembrar os professores de que eles precisam buscar seu momento de relaxamento para aliviá-los do estresse do dia a dia”, explica a organizadora Vera Lúcia Fernandes.

E no dia 28 (sábado), a escola será aberta para a comunidade, onde haverá uma homenagem para os professores e funcionários. O evento também terá palestras e aulas de yoga e a participação da dupla sertaneja mogiana Ícaro & Diego, com apoio da CR Produções.