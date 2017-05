Entrada dos Palmitos recebe inscrições de cavaleiros, muladeiros, charreteiros e carroceiros

A Entrada dos Palmitos, um dos momentos mais aguardados da Festa do Divino Espírito Santo de Mogi das Cruzes, já está com as inscrições abertas para cavaleiros, muladeiros, charreteiros e carroceiros interessados em participar do cortejo, que ocorrerá neste sábado (03/06), a partir das 9 horas. Todos interessados devem se inscrever até esta sexta-feira (02/06).

A concentração dos participantes está marcada para as 8 horas, em frente à Capela de Santa Cruz, na Rua Dr. Ricardo Vilela, altura do nº 1.200, no Parque Monte Líbano. A organização do evento prevê que 55 mil pessoas assistam ao cortejo nas ruas da Cidade.

O diretor de Assuntos Culturais e Folclóricos da Associação Pró-Festa do Divino, Antônio Lúcio de Lima, explica que neste ano a organização da Entrada dos Palmitos pede que os proprietários de animais equinos (cavalos), muares (mulas) e asininos (asnos, burros e jumentos) deverão apresentar atestados de vacina do animal que irá usar no cortejo, contra influenza, anemia equina e mormo. “Sem os atestados, a inscrição não será autorizada”, afirma.

A inscrição é gratuita e deve ser feita, das 18 às 22 horas, no estande do carro de boi, que fica ao lado do estande da TV Diário, na Quermesse (Centro Municipal Integrado (CIM) “Deputado Maurício Nagib Najar”, com acesso pela Avenida Cívica, s/nº).

Além desse cuidado com as vacinas, o diretor de Assuntos Culturais e Folclóricos da Associação Pró-Divino esclarece que os participantes do cortejo não podem portar esporas, chicotes ou outro objeto que possa vir a maltratar o animal. “Haverá barreira no início da Entrada dos Palmitos com veterinário que observará as condições gerais do animal”, diz ele.

Os animais que vierem embarcados deverão estar acompanhados da Guia de Trânsito Animal (GTA) e a participação de búfalos e bois de montaria somente será permitida com cabresto sem o uso de argola no focinho.

A participação dos cavaleiros, muladeiros, charreteiros e carroceiros será permitida mediante à inscrição prévia, em grupos de, no mínimo, cinco integrantes, com um responsável. “No caso de carroceiros e charreteiros, o responsável deverá inscrever todos os participantes que forem sair no veículo (charrete ou carroça). Para essas duas categorias não se aplica a regra de inscrição em grupo”, orienta Antônio Lúcio.

Ao se inscrever, o responsável pelo grupo ou pela charrete ou carroça receberá um kit de identificação para todos os integrantes deste grupo, com lenço do Divino e crachá adesivo, que deve ser usado durante a Entrada os Palmitos.

Cerca de duas mil pessoas atuam na organização do evento ao longo do seu cortejo, como apoiadores.