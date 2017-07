Ensinar a trabalhar

Com o aumento da globalização e as necessidades criadas a partir do capitalismo, estamos perante uma geração que pouco ou nada sabe sobre responsabilidades, hierarquia, deveres, comprometimento e disciplina. Os jovens dos tempos atuais veem na aparência e na posse de bens materiais uma afirmação do que eles são como pessoa. Celular de última geração, tênis recém-lançados, o cabelo da moda e roupas descoladas definem o que eles são – isso, claro, na cabeça deles. Pouco ou nada se preocupam se estão sendo formados intelectual e psicologicamente para o mundo lá fora, que não perdoa mimos e birras de quem não está acostumado a ouvir um “não”.

Durante coletiva de apresentação do seu livro “Cidade do Saber”, o ex-prefeito Marco Bertaiolli referiu a importância de criar uma espécie de educação do trabalho. Para ele, a inclusão de adolescentes no mercado de trabalho, como aprendizes, deve ser tratada como um complemento ao sistema de ensino, onde eles aprenderão que, na vida adulta, é preciso trabalhar para conquistar.

É fundamental que os pais ensinem aos jovens que, ao contrário do que acontece no seio familiar, a vida lá fora não dá as coisas de mão beijada. A menos que alguém ganhe uma herança, um prêmio da Megasena ou roube, é preciso trabalhar para ganhar dinheiro. Mas não é só isso. O trabalho de aprendiz pode ajudar os adolescentes a entender que é preciso respeitar hierarquia, apresentar resultado, cumprir horários e ter regras de disciplina. Desde que o mundo é mundo é assim, e não vai – nem deve – mudar. É preciso que nossos jovens aprendam isso desde cedo. Que não há vergonha nenhuma, muito pelo contrário, em ter um trabalho temporário como empacotador, estagiário ou garçom. Que ter bens materiais é bom, sim, mas que a maturidade e aprendizado conquistados pelos frutos do nosso trabalho nos engrandecem bem mais do que um iPhone 7 parcelado em 10 vezes pelos papais.

Empresas devem, sim, ganhar incentivos para contratar menores aprendizes. Os pais devem, sim, fortalecer desde cedo junto dos seus filhos a ideia da importância do trabalho. Mas, sobretudo, é preciso acabar com a ideia de que adolescente trabalhando é exploração. Não há nada de exploração em ensinar um menor como é a vida lá fora. O erro está em deixar que ele chegue à vida adulta achando que será tudo fácil. Porque, definitivamente, não será. E quanto mais bem preparado ele for, melhor.

