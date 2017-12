Enjoos na gravidez: como controlar?

A menstruação atrasou, o teste deu positivo: parabéns, você vai ser mamãe! Mas, junto com os dois risquinhos no teste, chegam outros sintomas que alertam para a gravidez, como sonolência em excesso, escurecimento dos mamilos e, dentre outros, o temido enjoo matinal.

Este sintoma em particular é comum nos três primeiros meses de gestação e incomoda a maioria das gestantes – segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), cerca de três milhões de brasileiras sofrem com náuseas e vômitos durante a gestação.

Com todas essas mudanças que a mulher enfrenta no seu corpo, será que é possível evitar ou pelo menos controlar as desconfortáveis náuseas? De acordo com Giulliane Jimenes Marchi, nutricionista da Maternidade Mogi-Mater, os enjoos são normais durante o primeiro trimestre e estão relacionados ao hormônio HCG, responsável por ajudar os ovários a produzir progesterona e estrógeno durante esses três primeiros meses. Mas o que fazer quando o desconforto se prolonga por mais tempo? “Se após o primeiro trimestre a gestante continuar sentindo muitas náuseas, é preciso adotar estratégias para controlar o problema”, explica. Segundo a médica (a profissional), uma das principais dicas é não ficar muito tempo sem comer, para evitar que o estômago fique vazio, o que aumenta o mal-estar. “A gestante deve se manter hidratada, porém não ficar apenas à base de líquidos”, explica Giulliane, que sugere a ingestão de alimentos mais secos, como bolachas salgadas, torradas, por exemplo, para não deixar o estômago vazio, principalmente ao acordar. As dicas de alimentação são as mesmas de uma alimentação saudável: evitar alimentos muito gordurosos e pesados, processados ou industrializados e dar preferência a alimentos mais naturais, como frutas, verduras e legumes.