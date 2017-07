Enio Lobo apresenta EP no Sesi Mogi

No próximo dia 28 de julho, sexta, às 19h, o SESI Mogi das Cruzes recebe, em show gratuito, o cantor e compositor Enio Lobo. Com músicas do seu EP de estreia De Cara, Lobo constrói uma apresentação envolvente que ressalta toda sua experiência advinda da MPB. Os ingressos podem ser reservados pelo sistema Meu SESI no www.sesisp.org.br/meu-sesi.

De Cara, gravado no Estúdio Municipal de Mogi das Cruzes, é influenciado pela soul e a black music nacional e internacional. O trabalho, que traz cinco músicas cheias de personalidade, possui parcerias com amigos compositores, como é o caso da canção título, escrita com Sabrina Pacca, e Essa Noite, com Paulo César de Almeida.

Em mais de 20 anos de carreira como músico, Enio se apresentou em bares e casas noturnas da região do Alto Tietê, capital e litoral paulista. Interpretou clássicos da MPB como O vento, dos Los Hermanos, São Gonça, de Seu Jorge e Tão bem, de Lulu Santos. Hoje direciona suas energias para composições próprias, “Estou encantado com esse universo novo que se abre para mim e esperançoso de que as pessoas gostem do meu trabalho, feito com muito carinho”, afirma Lobo.

Ficha técnica

Voz e violão: Enio Lobo

Repertório

1 – Essa noite – Enio Lobo e Paulo Cezar

2 – Paisagem Urbana – Enio Lobo

3 – De Cara – Enio Lobo e Sabrina Pacca

4 – Meu Filho – Enio Lobo

5 – Sonhar com você – Enio Lobo

6 – Sem Limites – Enio Lobo

7 – Minha Flor – Enio Lobo

8 – Eu Vi – Enio Lobo

9 – Desse Jeito – Enio Lobo e Sabrina Pacca

10 – Canela – Enio Lobo e Sabrina Pacca

11 – Start – léo Zerrah e Kacá Novaes

12 – Infinito de nós dois – Gui Cardoso