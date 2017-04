Empresas da região participam da Feicon 2017

A Feicon Batimat 2017, maior feira de materiais de construção e arquitetura do país, aconteceu entre os dias 4 e 8 de abril, na São Paulo Expo, com a presença de centenas de indústrias, inclusive da região.

A Elgin, com unidade em Mogi das Cruzes, se prepara para entrar no mercado de tecnologia de energia solar e tem previsão de lançar seus painéis solares a partir de junho, de acordo com o gerente Marcel Coelho. A Rinnai também marcou presença com sua linha nova de aquecedores a gás, que proporcionam mais eficácia e conforto.

Já representando Poá, a Megatron Cabos e Fios Especiais foi sucesso de público no evento. Segundo a gerente de marketing Naila Baiza, o principal atrativo é o apoio e a proximidade da empresa aos seus clientes e distribuidores. Também de Poá, o Buffet Brasa Chopp e sua equipe colocaram toda qualidade no atendimento aos clientes e visitantes no estande da Megatron.