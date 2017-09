Emprego segue crescendo

O nível de emprego industrial na Diretoria Alto Tietê do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp) fechou o mês de agosto de 2017 no positivo. A variação foi de 0,11%, impulsionada principalmente pelo desempenho do setor de veículos automotores e autopeças, que foi o que mais influenciou o resultado da região.

Esse foi o sexto mês consecutivo de saldo positivo no nível de emprego industrial no Alto Tietê. Em agosto, foram gerados aproximadamente 50 novos postos de trabalho, o que elevou o acumulado no ano para 1,21%,o que corresponde a cerca de 700 empregos criados.

O desempenho da indústria em agosto mantém o Alto Tietê no grupo das 15 regiões do Estado que contabilizaram saldo positivo no último mês, enquanto as outras 21 apresentaram indicadores negativos. A média do Estado de São Paulo foi a mesma do Alto Tietê, porém, no negativo (-0,11%).

“A indústria da região vem apresentando uma reação lenta, mas contínua no nível de emprego. Um saldo de 50 empregos num mês, numa região que tem duas mil indústrias, pode parecer muito pouco. Mas tem permitido diminuir o acumulado, que já caiu para 250 nos últimos 12 meses. Nesse mesmo período do ano passado, a indústria da região apresentava nível de emprego de -0,96% e tinha um saldo acumulado de quase -8,00%, o que correspondia a uma retração de 4.700 postos de trabalho”, avalia José Francisco Caseiro, diretor do Ciesp Alto Tietê. “Não é a sétima maravilha, porém, a indústria da Região tem conseguido apresentar uma reação contínua”, acrescenta.