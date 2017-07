Emprega Mogi pode ter plataforma digital para smartphones

O vereador Caio Cunha (PV) indicou à Prefeitura de Mogi das Cruzes, nesta quarta-feira (12 de julho), o desenvolvimento de plataforma digital do Emprega Mogi para aparelhos smartphones. O objetivo do parlamentar é de aprimorar o acesso digital ao portal de vagas, uma vez que, no Brasil, 80,4% do total de acessos à internet são provenientes do uso de telefone móvel – dados apresentados pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD).

A sugestão do verde foi elaborada após a participação do parlamentar na banca dos alunos do segundo semestre do curso de Marketing da Universidade Braz Cubas (UBC). Na oportunidade, os estudantes Cleison Rocha, Crislaine Souza, Dayanne Oliveira, Everson Manteiga e Natália Mitie apresentaram um aplicativo que facilitava o acesso da população ao site do programa de vagas de emprego.

Entusiasta da modernização e da abrangência à informação, Caio Cunha promoveu um encontro entre os alunos; o secretário de Desenvolvimento de Mogi, Rinaldo Sadao Sakai; a coordenadora do Emprega Mogi, Glaucia Coutinho; e o coordenador do Polo Digital da cidade, Rodrigo Garzi:

“Durante a reunião, os alunos apresentam o projeto às autoridades e detalharam os benefícios do programa em smartphones. O encontro foi extremamente produtivo e esperado uma análise criteriosa para criação. Inclusive, acredito que a otimização seria um grande avanço na experiência do usuário no acesso do site, ofertando um melhor aproveitamento do conteúdo disponível”, pontuou Caio.

A indicação pontua que sejam realizados estudos para o desenvolvimento da plataforma digital. Segundo o vereador, a sugestão é que seja priorizado o ambiente “mobile”:

“Pode ser desenvolvido um site responsivo, um aplicativo, ou qualquer outra solução que facilite o acesso ao Emprega Mogi por meio de celulares”, finaliza o verde.

Dados e estatísticas

De acordo com o verde, em todo o país, desde 2014, os smartphones ultrapassaram os computadores e se tornaram o principal meio de acesso à internet. Os dados, que foram apresentados pelo Pnad e pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), apontam que, dos 36,8 milhões de brasileiros que têm acesso à rede, 29,6 milhões estão conectados por meio de um telefone móvel – o que representa 80,4% do total de interações:

“Atualmente, cerca de 14 milhões de brasileiros estão desempregadas. O Alto Tietê não se diferencia do cenário nacional. Para tanto, os programas como o Emprega Mogi são de suma importância para a população e acredito que com a otimização desta ferramenta, mais pessoas vão conseguir acessar o site e se inteirar sobre as vagas disponibilizadas”, concluiu o vereador.