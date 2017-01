Empório 11: Das arábias para Mogi

A GASTRONOMIA árabe é uma das mais famosas do mundo, seu sabor predominante faz com que todos que a provem se apaixonem. Porém, não se encontra facilmente itens da culinária árabe na cidade, mesmo com o grande número de descendentes residentes por aqui.

Sabendo desta dificuldade, o Empório 11, localizado no piso superior do Mercadão, oferece os melhores produtos árabes, sempre prezando pela qualidade e garantia do verdadeiro sabor. “Decidimos abrir porque sempre gostamos de cozinhar e existem poucos lugares que vendam coisas árabes na cidade, que é uma coisa que todo mundo gosta”, conta o proprietário Samir Abussanra.

Na loja, o cliente pode encontrar vários produtos típicos: são doces, salgados, pastas, comida, bebidas importadas, congelados, azeite, queijos, temperos e condimentos. A novidade fica por conta do fataier, um doce árabe que é difícil de ser encontrado em casas que vendem produtos típicos.

Samir também explica por que o sabor de sua comida acabou se tornando um atrativo para a clientela. “Fazemos questão de trazer para a nossa comida todo o diferencial do paladar árabe”, explica.

O Empório 11 também sorteia uma cesta por mês. Para concorrer ao sorteio, é preciso ir até a loja, onde receberá um cartão. Depois é só cadastrar o número no site Leilão de Prêmios e torcer para ser o ganhador.