Saiba como emagrecer com saúde!

Com a chegada do verão, a procura pelo corpo perfeito se torna ainda maior, afinal ninguém quer ser vítima das perturbadoras gorduras localizadas. É comum encontrar anúncios na internet e até mesmo dietas elaboradas por anônimos prometendo um resultado significante em um tempo recorde. Porém, a falta de um profissional especializado para acompanhar o processo de emagrecimento pode acarretar em uma má administração alimentar e assim ocasionar um efeito reverso, além de ser prejudicial à saúde.

A nutricionista Tamara Sandoval explica quais os principais fatores que podem estimular o emagrecimento. Uma reeducação alimentar é o ponto chave da questão. Nesse caso, é preciso evitar uma série de alimentos para um bom resultado, são eles: pão branco, leite integral, doces, refrigerantes, alimentos processados, frituras, embutidos, molhos gordurosos, massas e bebidas alcoólicas.

Além de fechar a boca, comer de três em três horas, ao contrário do que a grande maioria pensa, é fundamental para o emagrecimento saudável. “Quando temos o hábito de fazer várias refeições ao longo do dia, não chegamos à próxima refeição com fome, sendo assim acabamos comendo menos. Além do mais, quando estamos em processo de digestão também estamos gastando energia. Mas vale lembrar que não podemos comer bobeiras nesses períodos, os alimentos ingeridos de três em três horas devem ser equilibrados e saudáveis”, explica Tamara.

Segundo ela, os shakes não são funcionais para o organismo, pois possuem menos calorias, são pobres em vitaminas, fibras e proteínas. “Trocar um prato de refeição balanceada e equilibrado, contendo todos os nutrientes necessários, por um copo de shake não é nada saudável. Além disso, os shakes produzem uma digestão acelerada, fazendo com que se sinta fome muito antes do programado”, frisa.

É importante frisar que todos os procedimentos citados precisam ser acompanhados por uma nutricionista e pela prática de exercícios físicos, para que haja o resultado esperado. “Um plano alimentar bem elaborado leva tempo e entendimento de toda a rotina, essas dietas de internet não são feitas especificamente para uma pessoa. Além de serem prejudiciais à sua saúde pelo baixo valor calórico, elas sempre estão em falta de vitaminas e minerais essenciais para um bom funcionamento do organismo”, diz.