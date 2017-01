O reconhecimento do seu trabalho, com participação ativa, ao longo de oito anos no Fundo Social de Solidariedade de Mogi, levou Edson dos Santos, 49, a ser eleito vereador da cidade, o segundo mais votado, com 4.750 votos. No Legislativo, pretende agora ampliar seu leque de atuação, aproveitando o conhecimento na área assistencial, para conquistar mais benefícios para os munícipes. Mogiano, cresceu no Jardim Aracy. Filho de produtor rural, da infância lembra que colhia caquis com o pai e que, ainda menino, ia a pé para a escola na Ponte Grande. “Na época não tinha escola lá no bairro”, justifica. Para complementar o seu trabalho no Executivo, se formou há três anos em Gestão Pública pela Uninter.

Edson dos Santos | Vereador

Iniciou sua vida profissional aos 14 anos, como menor aprendiz do Banco do Brasil, onde trabalhou até 1995, crescendo profissionalmente e desenvolvendo sua vocação de liderança popular. Na política, iniciou como assessor do então vereador Bertaiolli e com ele seguiu até o final de seu segundo mandato como prefeito de Mogi, até dezembro passado como secretário-adjunto de Assistência Social. “Trabalhei com o Bertaiolli desde a primeira campanha, fiquei 21 anos ao lado dele”, recorda o agora vereador. Atualmente solteiro, mora no bairro Nova Mogilar e, sempre que pode, gosta de ficar com a sua mãe, de 80 anos. “Vou quase todos os dias à casa dela”, conta. E derrete-se ao falar de sua comida: “Comida de mãe é o melhor que tem”. Taurino, de opinião forte, é solidário e de bem com a vida. Seu estilo é casual e gosta de vestir camisas sociais e calças jeans. Sua cor favorita é o rosa e prefere perfumes da Gucci. Recomenda o livro de autoria do ex-prefeito Bertaiolli, Cidade Saudável – Um Novo Jeito de Olhar a Saúde. Seu sonho de consumo é viajar. Quando visitou Portugal, apaixonou-se pelo povo acolhedor e pela gastronomia diferenciada. No Brasil, elege Salvador-BA como o roteiro favorito. O maior desafio da sua vida profissional foi ter sido eleito vereador e garante se esforçar para corresponder às expectativas dos seus eleitores. Católico e devoto de Nossa Senhora da Aparecida, é filho do saudoso Miguel dos Santos e de Isaura Fernandes dos Santos, 80, com quem aprendeu a ser sempre fiel aos seus princípios e ser solidário. Na vida, considera que o importante é ser feliz. Sua frase: “Nada como um dia após o outro”.