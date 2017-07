Determinada e calma, Edna Edmond Tebcherani Ferreira, 53, comemora o sucesso do seu Restautante e Empório Mabrouk, especializado na cultura árabe, que comanda ao lado do seu esposo, Marcos Vinicius. Prestes a completar um ano, o estabelecimento preparará uma Noite Árabe no dia 29, com dança do ventre e comidas típicas. De descendência libanesa, nasceu em Sorocaba, interior de São Paulo, e da sua infância recorda as tradições árabes enraizadas na sua família, especialmente a comida. “Elas são presentes na minha vida desde que eu era pequena, e as comidas que faço aqui são receitas de família”, conta. Sempre apaixonada pelo ensino, se formou em Letras pela UMC em 84 e em Pedagogia em Marília em 89.

Edna Ferreira | Professora e Empresária

Seu primeiro emprego foi como professora e lecionou por 12 anos em escolas das cidades de Poá e Itaquaquecetuba. Também foi diretora por 10 anos e, por fim, supervisora de ensino durante três. Aposentada, ela e o esposo decidiram investir no talento culinário e abrir o restaurante Mabrouk, onde cozinha e gerencia todo o atendimento. Edna mora em Poá, é casada há 28 anos com o também professor Marcos Vinicius e tem dois filhos: Vinicius, de 25, economista e o grande idealizador do restaurante, casado com Bruna e pai de Murilo, 3, e Vítor, 6 meses, e a estudante Beatriz, de 12 anos. Em família, gostam de aproveitar o tempo juntos e manter a união. Na cozinha, conta que faz de tudo, mas a sua predileção é mesmo a gastronomia árabe. “Faço com muito amor”, confessa. Ariana, se diz persistente, entusiasta, animada e caridosa. Gostaria, no entanto, de ser menos ansiosa. Ao se vestir preza pelo conforto, gosta de fazer caminhadas e não dispensa batons e perfumes, especialmente se for Gabriela Sabatini, seu favorito. Adorou conhecer a cidade Bonito-MS e indica o livro O Xangô de Baker Street, de Jô Soares, e o filme Titanic, com Leonardo Di Caprio e Kate Winslet. Seu projeto é abrir mais uma unidade do Mabrouk e ver os filhos e netos todos trabalhando na empresa da família. Simpatiza com o Espiritismo e gosta de ler livros sobre o assunto. Filha do saudoso Edmond Sleiman Tebcherani e de Nádia Tebcherani, aprendeu com os pais a ser humilde e persistente. Na vida, considera que o importante é ser feliz e fazer os outros felizes. Sua frase: “Não faça para o outro o que você não quer que façam para você”.