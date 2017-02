Edital será publicado este mês

A PREFEITURA de Mogi das Cruzes está preparando o processo licitatório para contratar a nova empresa que irá administrar o Terminal Rodoviário Geraldo Scavone, que é administrado pela Socicam desde 1987. O contrato atual vence no dia 12 de março.

O edital, que deve ser publicado até o final do mês de fevereiro, está atualmente sendo elaborado atualmente na Secretaria Municipal de Planejamento de Urbanismo porque a Prefeitura pretende que seja feita uma readequação dos espaços – com lanchonete, revistaria e caixas eletrônicos – para a melhoria do atendimento à população. O edital também deverá prever reformas nos banheiros e otimização das plataformas do espaço.

De acordo com a assessoria de imprensa da Prefeitura, a administração municipal não tem gastos com este contrato. É repassada porcentagem do faturamento da empresa com a administração do local.

Para a próxima concessão, o lance mínimo será de 4,9% sobre o faturamento. A vencedora da licitação será a empresa que apresentar a melhor oferta.

A Socicam informou, via assessoria de imprensa, que, “com o objetivo de dar continuidade ao trabalho que a empresa vem desenvolvendo no terminal desde 1987”, tem interesse em participar de uma nova licitação. Porém, a decisão final só poderá ser informada após a divulgação pública das condições do processo licitatório.

Por dia, a rodoviária faz cerca de dois mil embarques e desembarques.