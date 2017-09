Edição 999

Escorpiões

Alguns moradores e comerciantes perto da linha férrea do centro estão reclamando do surgimento de muitos escorpiões naquelas imediações. É bom que a Zoonoses fique atenta para que nada de ruim aconteça.

Levaram a mandioca

Uma ação da Guarda Municipal realizada no fim de semana no centro causou revolta nas redes sociais. Um vídeo mostra alguns agentes apreendendo mandioca de um vendedor ambulante. Em resposta, a prefeitura reforçou que esse tipo de ação visa coibir o comércio irregular. Quem reclama diz que a prefeitura está proibindo as pessoas de trabalhar.

Nogueirão cheio

O União FC quer casa cheia para o primeiro jogo da semifinal do Paulista contra o Manthiqueira, neste domingo, 10. A vontade de encher o estádio é tão grande que o time e a federação estão trocando ingressos por garrafas pet. Basta levar duas garrafas e trocar por um ingresso.

Apreensão em Mogi

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) cumpriu, em parceria com a Polícia Militar, mandados de prisão e de busca e apreensão em Mogi das Cruzes e Suzano na terça-feira (5). O trabalho é resultado da investigação de um grupo criminoso especializado na lavagem de dinheiro do tráfico de drogas e da agiotagem. Alguns desavisados achavam que era alguma operação da Lava-Jato. Mas calma, isso ainda não chegou por aqui.

Muita grana

Levou aproximadamente 14 horas para a Polícia Federal contar os R$ 51 milhões encontrados no apartamento de Silvio Silveira, que teria cedido o local para que o ex-ministro Geddel Lima. É muita grana e, sobretudo, muita cara de pau.

Denunciados

O procurador-geral da República entregou ao Supremo Tribunal Federal denúncia contra os ex-presidentes Lula e Dilma por obstrução de Justiça. A acusação de Janot é relativa à tentativa de nomear Lula ministro-chefe da Casa Civil de Dilma, em março de 2016 – na ocasião, Lula já era alvo da Operação Lava Jato. É a segunda denúncia de Janot contra Lula e Dilma em 24 horas. Na terça, 5, o procurador atribuiu aos ex-presidentes organização criminosa.