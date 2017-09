Edição 999

… que o Grupo Martins ampliou sua presença no mercado com a aquisição da Transcronos, com sede em Santos e especializada no desembaraço aduaneiro do setor automotivo. Com a fusão, irá executar cerca de sete mil processos mensais entre importações e exportações.

… que para brindar à chegada do calor, a loja Jessica Lopes Calçados em Poá já está com a coleção de verão à sua disposição e com facilidades nos pagamentos.

…. que a Rede de Combate ao Câncer Guiomar Pinheiro Franco está aceitando doações para o chá-bingo com desfile Paola Store by Paola Mello Salvarani. O evento será no dia 21, no Clube de Campo, e os convites já estão à venda.

… que no dia 16, às 21h, o Clube Náutico realiza a sua Noite Dançante, com animação da Banda Luzes, personal dancers para homens ou mulheres desacompanhados e caldo para aquecer os convidados.

… que na próxima semana completamos nossa 1000ª edição. E ela vem cheia de novidades. Não perca!!!