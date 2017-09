Edição 998

Soluções para o trânsito

A Comissão Permanente de Transportes da Câmara de Mogi das Cruzes fará a formação de um grupo temático para debater questões relativas ao tráfego da região central. A iniciativa atende ao pedido dos comerciantes que compareceram a uma série de três audiências públicas promovidas entre 25 e 29 de agosto, para discussão do Plano de Mobilidade Urbana.

Deu ruim?

Com a notícia da dobradinha entre Bertaiolli e Marcos Damasio, que ano que vem se candidatarão a deputado federal e estadual, respectivamente, nos bastidores já se fala do clima pesado que se vive no PSD. É que rola por aí que o vice-prefeito, Juliano Abe, poderia sair candidato a uma vaga na Assembleia Legislativa e, com o acordo entre o PSD e o PR, ele ficaria sem apoio para as eleições. Em entrevista à Rádio Metropolitana, Bertaiolli não deixou de cutucar: “O Juliano tem que saber o que quer da vida. Ele é vice-prefeito, foi eleito para isso. Essa alternância de cargos a população não aceita mais. As pessoas têm que cumprir os seus mandatos até o fim”.

Pela ecologia

O bispo da Diocese de Mogi das Cruzes, Dom Pedro Luiz Stringhini, mostra sempre ao que veio. Recentemente, em sua fala de abertura de uma reunião na Faculdade de Filosofia Paulo VI de Mogi das Cruzes ele fez menção ao decreto de Michel Temer que extinguia a Reserva Nacional do Cobre e associados (Renca), na região da Amazônia. As críticas foram tantas que esta semana o presidente revogou a decisão e manteve a proibição da exploração mineral nas áreas de unidades de conservação, reservas ambientais estaduais e indígenas dentro da antiga Renca.

Parece?

Nas redes sociais, o pessoal não perdoou e já criou várias brincadeiras criticando o presidente. Em uma delas, dizem que o presidente parece usuário de crack, que quer vender tudo o que tem em casa. Mas o Brasil ele não vai vender não, porque não vamos deixar!

Alunos na Câmara

A Câmara Municipal recebeu na quarta-feira (30) a visita de alunos do Colégio Gaspar Vaz, que foram até à sede do Legislativo para ver como funciona o trabalho de um vereador. É muito importante que as crianças desde cedo mostrem o interesse pela importância de exercer a sua cidadania.