Edição 997

Ciclovia até o Botujuru

A Câmara Municipal aprovou um requerimento do vereador Otto Rezende (PSD), que pede informações sobre algumas ciclovias do município, tais como os custos dos serviços de recuperação e manutenção delas. O documento também solicita esclarecimentos sobre o porquê da ciclovia localizada na avenida Francisco Rodrigues Filho não ter sido ampliada até o bairro do Botujuru, uma vez que os ciclistas do bairro a utilizam há anos.

Roubos na avenida Cívica

A bandidagem realmente não está para brincadeiras. A avenida Cívica tem sido palco de vários furtos de veículos no período da noite, causando sérios transtornos aos alunos da Fatec que estacionam por ali. Cadê a ronda da Polícia Militar?

Será que vem aí pedágio?

Vira e mexe surge uma notícia sobre concessão da rodovia Mogi-Bertioga. A via, que é uma das principais de acesso ao litoral, clama por melhorias, sobretudo uma duplicação. Só que quem manda quer mesmo é colocar um pedágio por ali. Não vai ficar bom, não.

Dobradinha

A mais de um ano das eleições, os bastidores da política mogiana já começam a fervilhar com possíveis acordos. Um deles deverá ser entre o PR e o PSD, fazendo assim uma dobradinha entre o deputado Marcos Damasio, que deverá tentar a reeleição para a Assembleia Legislativa, e o ex-prefeito Marco Bertaiolli, que está quase certo como pré-candidato à Câmara dos Deputados. Agora só resta saber se o PSD tem na manga algum candidato próprio para lançar como estadual ou se a parceria será com o partido de Boy ou com o PSDB. Tucanos para se candidatar não faltam. Agora se ganham é outra história.

Sem Expoá

Os comerciantes de Poá não estão nada contentes com a decisão do prefeito Gian Lopes de cancelar a Expoá e priorizar os recursos na retomada das obras de uma escola municipal na Vila Perracine. O que está em causa não é a aplicação dos recursos na escola, mas sim o fato de muitos empreendedores aproveitarem a exposição para alavancar os seus lucros. O evento é uma das principais festividades da cidade e levava anualmente milhares de visitantes à Estância Hidromineral.

Atenção, motorista

Dar seta é de graça, respeitar o limite de velocidade é sua obrigação e, por favor, pare nas faixas de pedestres. A sociedade agradece.