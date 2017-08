Edição 997

Toques Chiquérrimos

- Quer arrasar em um evento? Basta estar em cima de um salto lindo, porém confortável. Nada pior do que usar um sapato lindo, porém desconfortável.

- Quando celebramos algo, devemos estar à altura. Homens! O esporte fino não exige a gravata, mas ela também é bem-vinda. E o sapato de amarrar é sempre mais elegante do que um simples mocassim.

- E mulheres! O esporte fino não exige longo, mas uma calça jeans também não é bem-vinda. Procure sempre um vestido curto ou um preto básico que já está valendo. Aposte nos acessórios vaporosos!

- Cuidado na hora de tomar a sua bebida! O dedinho de sua mão deve sempre estar colado à taça, e nunca apontando para alguém. Ah! O salgadinho deve ser pego com a mão, e não com o guardanapo, ok? Ele serve apenas para limpar as mãos e boca.

- Ao cumprimentar alguém em uma mesa, deve sempre cumprimentar a mesa inteira pelo menos com um aceno. Verifique se a mesma está comendo. Se tiver, acene de longe.

- Dance, mas dance muito. A música é a alma da festa. Se envolva na pista e deixe o barco correr. É muito bom quando você curte a noite dançando com os amigos. Desestressa.

- Perfume! Coloque o suficiente para você sentir, e não a galera. Senão a sessão espirro começa a atacar! Rs

ANOTE AÍ

- Está chegando o dia da festa em comemoração à 1000ª edição do jornal A Semana! Será no dia 13, no Espaço Arena Mix, com Buffet da Síntese do Sabor, show de Ícaro & Diego, música do DJ Rodrigo Dantas, decoração de Pryscilla Kelly e cobertura da TPA Foto e Filmagem. Os convites já estão à venda: R$ 90 o individual, R$ 170 o par e quem fechar a mesa para 10 pessoas, custa R$ 800. Inf: 99850-4458.

Para encerrar o mês do Dia dos Pais, a Universal Kids realizou a sua festa do Dia dos Pais na quarta, 23, com uma bonita homenagem aos papais.