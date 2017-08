Edição 996

ANOTE AÍ

• Neste domingo, dia 20, o deputado estadual Marcos Damasio e Pablo Monteiro organizam um show beneficente com o cantor Leon Feliz, no salão Blue Spider, na rua Deodato Wertheimer, 2219, no Mogi Moderno. Presença do cantor Leon Felix. O evento é para arrecadar verba para uma perna mecânica. R$10 por pessoa.

• Saiba que neste sábado, 19, o Clube Náutico Mogiano servirá de palco para o delicioso I Love 80s, que acontecerá a partir das 21h. Com presença de Silvio Ribeiro, locutor do programa Energia na Veia, da rádio Energia 97 FM e line-up dos Djs Ronaldo Costa, Pasqual Bonzanini e Sandro Sérgio. Participe! Infos pelo 4791-7103.

• Dia 23 de setembro o Arena Mix promoverá junto a este colunista a Noite Argentina! O Chef Roque Thomazini comandará as panelas deste delicioso jantar e a companhia de tango A3 fará a apresentação da noite, junto à banda Moonshine. Reservas e informações no 99864-9711.

• O Clube de Campo de Mogi das Cruzes realizará o baile de aniversário de 60 anos, dia 26 às 21 horas no Salão Social Wilson Cury. O traje é social completo, sem cobrança de taxa de rolha.

TOQUES CHIQUÉRRIMO

- Se você é anfitriã de uma festa que exige o traje social completo, vá de longo. E se possível, de cabelo preso. Seu visual agradará a todos e não corre o risco de ficar descabelada no final do evento.

- Quanto à cor pode ficar à vontade, mas prefira cores mais sóbrias e delicadas.

- Agora, é convidada? O curto até vale. Mas tem que ser ao menos “Chiquérrimo”! Até a próxima semana!