Edição 996

A dupla Ícaro & Diego, na foto com a empresária Lorine Floeter, da CR Produções, gravam esta semana seu primeiro clipe, com duas músicas autorais, que será apresentado no dia 15 de setembro, no Villa Fest, junto com o lançamento, com sua marca, de uma linha de óculos de sol Topqueen

O diretor de Cursos da ACMC (4728-4305), Ivan Melo, informa que, a partir deste mês, a associação terá o curso extensivo “Desenvolvimento Pessoal, Profissional e Empresarial”, ministrado por Felipe Rocanelli. As aulas começam no dia 21