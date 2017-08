Edição 995

Lula em Mogi?

Causou um alvoroço nas redes sociais a notícia de que o ex-presidente Lula, réu no processo da Lava Jato, estaria em Mogi na próxima segunda-feira, 14, na Associação dos Produtores Rurais de Jundiapeba e Região. Grupos contrários ao homem-forte do PT já demonstravam insatisfação com a vinda à cidade. Mas, calma, gente, guardem as panelas: a visita será remarcada.

Fim da baldeação

A Câmara aprovou uma moção que faz um apelo ao Governo do Estado pelo fim da baldeação obrigatória na estação Guaianases, na linha 11 da CPTM. A situação é antiga e traz bastante incômodo aos usuários da linha, que precisam deixar o confortável Expresso Leste para entrar no sucateado “trem de gado” com que a nossa região é brindada. Estamos torcendo por aquele ditado: “Água mole em pedra dura tanto bate até que fura”. Com a palavra, o governador Geraldo Alckmin.

Bertaiolli nos holofotes

O ex-prefeito Marco Bertaiolli marcou presença na entrega das chaves do Residencial Manacá, na Porteira Preta, esta semana. Depois de sete meses longe dos holofotes da mídia, ele volta a surgir em eventos públicos.

Passagem reaberta

Depois das reclamações de comerciantes e pedestres, a prefeitura de Mogi decidiu reabrir a passagem de nível da rua Deodato Wertheimer. A decisão foi tomada pelo prefeito Marcus Melo após uma reunião com comerciantes daquela área. Mas Melo já avisou: o fechamento em definitivo da cancela deverá ser inevitável no futuro.

Craques em Mogi

Mogi das Cruzes receberá no dia 24 de setembro, o Jogo das Estrelas, com a participação de ex-jogadores de futebol e personalidades. Já estão confirmadas as participações dos ex-jogadores Amaral, Amoroso e Aloísio Chulapa, o árbitro Margarida e o craque mogiano do futebol de amputados Rogerinho, destaque da seleção brasileira da modalidade. A entrada será gratuita.

Visitas às indústrias

O prefeito Marcus Melo tem tentado fortalecer o relacionamento da administração pública com as indústrias instaladas na cidade. Desde que assumiu o cargo, ele tem feito constantes visitas às empresas para reforçar a parceria com o setor, responsável por gerar milhares de empregos na cidade.