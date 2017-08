Edição 995

… que, a partir do dia 14, o Spoleto do Mogi Shopping fecha para reformas e retorna com novidades no conceito Minha Cozinha Italiana, com molhos encorpados, pratos preparados na loja e vários tipos de grelhados. Aguarde!

… que neste fim de semana, dias 12 e 13, em frente à Camisaria Colombo, o Suzano Shopping promove a Semana da Saúde no Dia dos Pais, com checagem de pressão, teste de glicemia, informativos sobre saúde e sorteio de vários brindes.

… que neste sábado, dia 12, o Mabrouk Restaurante de Comida Árabe estará promovendo a Noite Árabe com festival de comidas e danças típicas. Boa sugestão para o papai.

… que para tornar o Dia dos Pais ainda mais especial, o Pesqueiro Estância em Poá preparou para este domingo, 13, um cardápio especial e música ao vivo para animar o almoço.