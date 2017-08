Edição 994

.. que já está funcionando a mais nova unidade da rede Drogasil em Mogi, no Parque Monte Líbano.

… que no dia 10, às 19h30, Fernando e Renata Nakasone oferecem coquetel de inauguração da Kebek Eventos, um novo espaço para eventos sociais e corporativos na Vila Oliveira.

… que Maria Patrícia Alabarce, presidente da Rede de Combate ao Câncer, e o franqueado McDonald’s, Roberto Pestana promovem o lançamento local da Campanha Mc Dia Feliz 2017. O evento será no dia 8, às 10h, no auditório do Helbor Corporate.

…que o DJ Rodrigo Dantas e a esposa Rosangela Dias abriram a Pizza Pub, no centro. No local, pizzas doces e salgadas em pedaços, e, pelo 4799-8785 podem ser pedidas pizzas inteiras ou broto.

… que no dia 8, às 20h, será o desfile de lançamento da Coleção Verão/18 Vitor Zerbinatto na loja Arquitettá, no Mogi Shopping. A produção de moda é do Balaio de Estilo, de Dani Manna.