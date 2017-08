Caio Fernandes Ruotolo é um dos sócios do CEOOT-Centro Especializado em Oftalmologia, Ortopedia e Traumatologia em Mogi das Cruzes e direciona o seu atendimento para Traumatologia dos joelhos

Nesta semana, recebi a visita carinhosa do vereador da Câmara suzanense, Lisandro Frederico, na sede do jornal A Semana. Ele apresentou o balanço do primeiro semestre de seu mandato, pautado por vários temas, em especial, proteção aos animais, combate à violência contra a mulher e a homofobia