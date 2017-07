Edição 993

TOQUES CHIQUÉRRIMOS

Momento propício para tomar sorvete! Sabia que fazemos errado quando o assunto é frio? Devemos tomar sorvete no frio e sopa no verão! Nossas temperaturas corporais se equivalem mais rapidamente ao ambiente e seu organismo agradece. Faça este teste, ok?

Quer ser elegante sem perder a compostura? Sorria! O sorriso sempre agrada até mesmo os mais tristes rostos… Confira e faça o teste.

A cor preta não emagrece. O que emagrece é fechar a boca, ok? Até a próxima semana!

AGENDE-SE!

• Acontece neste sábado, dia 29 de julho, o gostoso arraiá dos Custódio, a mais tradicional festa junina da High Society, conhecida pelas arrojadas fantasias dos anfitriões. Os convites ainda estão à venda na rua Ipiranga, 78! O telefone? 98755-1000. Nos vemos por lá!

• Vai até este domingo a tradicional Festa de Sant´Anna, a padroeira da nossa querida Mogi. Uma gostosa quermesse, à base de muito churrasco, doces, salgados, pernil e o tradicional Afogado estarão à vontade para os presentes.