Edição 993

No dia 1º de agosto, às 19h, a AEAMC sediará uma palestra gratuita, com vagas limitadas,comandada pelo professor da FGV/Conexão, Rubens Kiso, que abordará a importância de novos gerentes de projetos na Indústria 4.0 e as novas tendências do setor tecnológico. Informações 4796-1000

Aurelena Gama da Silva e Patrícia Braga afirmam que o Netes – Núcleo de Ensino em Saúde, desde sua fundação, em 2010, tem como compromisso oferecer ensino de qualidade em seus cursos, como Auxiliar e Técnico em Enfermagem, Instrumentação Cirúrgica, Enfermagem do Trabalho, Podologia, Cuidador de Idosos e Estética