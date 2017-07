Edição 992

…que no dia 15, foi a inauguração da GP Serviços Automotivos, no estacionamento do Extra Mogilar, que promete preço e qualidade de serviços para o seu veículo.

…que, parceiro do jornal A Semana, o Studio Evandro Maia está com promoção especial de ensaio fotográfico do Dia dos Pais, com book fotográfico digital e painel fotográfico 30×40. Informações: 9 9324-9454.

… no dia 27 de agosto haverá a Costelada do Bem no Espaço Arena Mix. Os convites, com direito a camiseta já estão à venda. Reserve o seu!

…que foi inaugurado na última quinta-feira, dia 20, no bairro do Alto Ipiranga, um novo conceito de hortifruti em Mogi das Cruzes: a Hortileve, com variedade em produtos, confira.