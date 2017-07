Edição 991

…que o otorrinolaringologista Sandro Muniz está participando até o dia 17 de um congresso sobre microcirurgia otológica em Zurique, na Suíça. E nos dias 14 e 15 de agosto realiza o Dia da Audição II, com atendimento gratuito de crianças surdas até 5 anos.

…que nos dias 23 e 30, a neuropsicóloga Rita Miranda estará ministrando curso de capacitação para cuidadores de idosos. Informações e inscrições no site www.afilare.com.br.

…que já está aberta a agenda de cursos do Ciesp Alto Tietê até outubro, com aulas de Formação de Preços, Relacionamento no Ambiente de Trabalho, Planejamento, Programação e Controle da Produção, Almoxarifado e Lean Manufacturing.

…que inaugurou esta semana em Poá a Casa de Carnes Los Angeles, comandada por Orlando e Priscila Barrento, do restaurante Tomate Cereja.