Edição 991

TOQUES CHIQUÉRRIMOS

- A humildade é a melhor forma de alcançar tudo. Como também a arrogância e prepotência podem colocar tudo a perder.

- Quer arranjar algo para fazer enquanto a mente está vazia? Caminhe. Passos largos ocupam cérebros vazios…

- Toda parceria é uma via de mão dupla. Deve ser analisada e respeitada sempre com muito comprometimento e astúcia.

ANOTE AÍ:

• A casa Thekilla lançará neste sábado, 15, e em todos os demais a Balada Sertaneja, com o melhor sertanejo universitário. No lançamento, Simão Pinheiro e Felipe, Pedro Henrique e Rodolpho e João Lucas e Fred agitarão a noite. Convite à imprensa neste sábado e nos demais aberto ao público. Infos: 94800-0009

• O DJ e empresário Rodrigo Dantas expande seus negócios e lança o Pizza Pub, na rua José Bonifácio, com pizzas incríveis para compor este clima de inverno. A cada dia novos sabores disponíveis. Em frente ao colégio Coronel de Almeida. Vale a pena conferir.