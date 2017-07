Edição 990

TOQUES CHIQUÉRRIMOS DA SEMANA

Seja prudente no que fala a alguém quando o assunto são os outros. O mundo pode girar e um dia você precisará dessa pessoa no momento mais difícil de sua vida.

No inverno o cabelo tende a ressecar também! Cuidado! As temperaturas frias vêm acompanhadas de ar seco, causando o ressecamento dos fios. Um bom leave-in resolve.

Diga-me com quem você anda que eu te direi quem és… Você é a soma das cinco pessoas mais próximas de você. Portanto, o velho ditado ainda é válido.

AGENDE-SE

- Dias 12 e 13 o Lions Clube de Mogi e Lions Brás Cubas, respectivamente, realizarão o jantar festivo de posse de sua diretoria 2017/2018, na qual assumirão as queridas Neuza Marialva e Fátima Couto, cada uma em seu clube. Sucesso!

- Dia 8 de julho o Clube Náutico e a banda Luzes preparam mais uma noite dançante. Festa consolidada, com convites à venda na portaria do clube e nas melhores escolas de dança de salão de Mogi. E, para a alegria de todos, o caldinho está de volta! Compareçam!

- Para quem gosta, o mais novo espaço da cidade, o Arena Mix, trará no domingo, 27 de agosto, a primeira edição da Costelada do Talarico! Os amantes da parte mais nobre do boi, a costela, e quem realmente entende de carne sabem do que eu estou falando. Será um delicioso almoço a comando da Banquett. Convites no 11-99864-9711.