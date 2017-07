Edição 990

Panelinha

Deu no Jornal Nacional que, para tentar barrar a denúncia da Procuradoria Geral da República na Câmara dos Deputados, o presidente da República se reuniu com o ex-deputado Valdemar Costa Neto, o Boy, para pedir auxílio para conseguir votos dos parlamentares do PR. O encontro, que não estava na agenda oficial de Temer, aconteceu no Palácio do Planalto.

Manda e desmanda

Boy, que foi condenado no mensalão, segue sendo o homem forte do PR e exerce influência direta sobre a bancada na Câmara. Também passam pelo seu aval as principais indicações de segundo e terceiro escalão no Ministério dos Transportes – ocupado pela legenda. Será que esse poder todo não poderia servir para acelerar a licitação dos viadutos para Mogi, terra natal do ex-deputado?

Nada confirmado

Como é óbvio, a assessoria do presidente Temer não confirmou o teor da reunião. Questionada pela imprensa, disse que “o ministro dos Transportes, Maurício Quintella Lessa, tinha uma agenda com o presidente Michel Temer e trouxe o ex-deputado Valdemar da Costa Neto”. Do que eles falaram? Da crise no São Paulo Futebol Clube é que não foi, com certeza. É que o presidente, de acordo com algumas fontes, é “tricolor não praticante”. O que isso significa? Não sabemos.

Atenção, pais!

A Polícia Federal prendeu esta semana, em Poá, um homem de 27 anos suspeito de praticar abusos sexuais contra 30 crianças e adolescentes por meio da internet. Está na hora dos pais fiscalizarem mais o acesso dos pequenos à internet. Pode acontecer na nossa família.

Assaltos em Suzano

Está rolando nas redes sociais um boato de que criminosos dentro de um Gol bola verde escuro estaria abordando mulheres nas ruas de Suzano, tentando sequestrá-las. A coluna viu vários relatos e pede atenção às cidadãs e um cuidado especial da polícia.

Nota de pesar

Ex-presidente do Bunkyo de Mogi, Kiyoji Nakayama faleceu na tarde de quinta-feira, 6. Ele, que era adjunto da Secretaria de Agricultura de Mogi, estava internado em tratamento de um câncer de pulmão.