Edição 989

Peregrinação

Durante coletiva de imprensa para apresentar o novo livro de uma trilogia sobre políticas públicas, o ex-prefeito Marco Bertaiolli falou da caminhada peregrina que fez em Santiago de Compostela. Durante um mês, ele caminhou 800km. “Foi uma experiência de vida maravilhosa, sempre tive o desejo de fazer, foi um tempo que dediquei a mim mesmo”, contou. Mas a caminhada deixou as suas marcas, já que ele disse que sentia dor no corpo todo e que estava à base de anti-inflamatórios.

Saudades

Ele, que ficou afastado dos holofotes da imprensa regional desde que saiu da prefeitura, confessou que estava sentindo falta. “Não vejo vocês há seis meses, estava sentido saudades de falar, tenho até medo de ficar falando e não deixar vocês fazer perguntas”, brincou. A verdade é que seis meses não foram suficientes para apagar a memória de que ele comandou a prefeitura por oito anos. Durante as perguntas, uma das repórteres até se dirigiu a ele como “prefeito”.

Reforma do sistema político

Falando sobre o panorama político atual no País, Bertaiolli disse que não acredita que o que está errado é o político em si, mas sim o sistema político como um todo. Ele defendeu o voto distrital, em que cada membro do parlamento é eleito individualmente por uma determinada região. O ex-prefeito acredita que, desta forma, haveria uma maior proximidade entre a população e o candidato, que seria bem mais cobrado. Isso sim, seria uma boa ideia para acabar com a farra de político com candidatura sediada em uma cidade tendo votos em outra bem distante.

Com a bola toda

A verdade é que Bertaiolli está com a bola toda dentro do PSD. Ele é um representante fortíssimo do partido no estado de São Paulo e seu nome já figura em uma lista de possíveis pré-candidatos à Câmara dos Deputados em 2018. Aliado a isso, em agosto ele iniciará uma série de palestras pela Facesp, na qual ele é vice-presidente, onde mostrará o resultado da política pública aplicada em Mogi. Ele já tem 18 apresentações agendadas.

Mogi modelo

A ideia do PSD é aproveitar os três livros lançados por Bertaiolli (ele lançou o Cidade Saudável no ano passado e até o fim do ano lançará o Cidade Empreendedora) para mostrar um modelo de gestão às prefeituras de todo o Brasil. A coluna fica feliz com isso, porque não gostamos quando Mogi aparece nas manchetes só em casos policiais. Sabemos que nossa cidade tem muita coisa boa para ser mostrada.