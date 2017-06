Edição 989

TOQUES CHIQUÉRRIMO

- É muito elegante quando chamamos alguém para um evento entregando o convite em mãos. Ainda mais se for convite de casamento. Mais elegante ainda é a pessoa dizer ao anfitrião se ela pode ir ou não. A sinceridade é tudo.

- O mundo dá voltas. Portanto, não menospreze ninguém. Amanhã você pode precisar dessa pessoa. Beijos e excelente semana!

AGENDE-SE!

• Neste sábado, 1, o Clube Náutico Mogiano realizará o gostoso Yakissoba, para amantes da comida oriental! A partir das 19 horas, com muita fartura. No salão social. Vale a pena conferir!

• Dia 5 de julho este colunista em parceria com Donizete Martins inaugura o novo Espaço Arena, o mais novo conceito de casa de eventos para Mogi. Também na ocasião, o estilista lançará o novo endereço de sua Maison.

• E no dia 7, o Náutico receberá o artista Dudu Nobre! Os convites estão à venda na Secretaria do clube com valores a partir de R$ 35. Não perca!