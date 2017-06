Nesta primeira semana de julho, o professor Paulo Victor dará início a uma nova turma em seu Curso de Libras, com seis meses de duração, aulas 100% práticas, certificado de 120 horas e desconto de 50% na matrícula. Informações pelo fone: 99765-9953

Já estão abertas as inscrições para o vestibular da rede de educação Claretiano (2896-8274), com provas presenciais nas datas 9, 22 de julho, 5 ou 12 de agosto. Cinthia Santos ressalta que a inscrição pode ser feita através do site claretiano.edu.br