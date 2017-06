Edição 988

Escola João Dória

O prefeito Marcus Melo fechou uma parceria com a empresa Weber, fabricante de produtos Quartzolit, para a doação de materiais para a reforma do Mercado Municipal. É um ótimo caminho para conseguir com que as coisas sigam funcionando, em tempo de aperto econômico. Lembrou até o trabalho do prefeito paulistano João Dória, que já conseguiu várias parcerias com empresas privadas para melhorias na capital. Essa é a saída.

E agora, Cunha?

Depois de ter passado o feriadão reformando o seu gabinete na Câmara, o vereador Caio Cunha está sendo pressionado a voltar ao projeto original. É que o presidente da Câmara baixou um ato, publicado na quarta-feira, dia 21, proibindo a prática na sede do Legislativo.

Representação no MP

Caio Cunha garante que todo o trabalho foi feito com recursos próprios e que tem as notas fiscais comprovando isso. Ainda assim, um mogiano entrou com uma representação no Ministério Público para que o órgão averigue a personalização da sala, que estaria, segundo a denúncia, ferindo o princípio da impessoalidade a que os servidores públicos estão sujeitos no exercício da sua função. Cunha diz que não houve ilicitude alguma na reforma e se diz à disposição da justiça para prestar todos os esclarecimentos à Justiça.

Apreensão de veículos

A Câmara de Mogi vai criar uma Comissão Especial de Inquérito (CEI) para investigar eventuais abusos cometidos por pátios de apreensão de veículos em Mogi das Cruzes. Os parlamentares querem saber porque os locais, administrados por empresas terceirizadas, não abrem aos sábados e domingos, o que acaba elevando o preço da apreensão dos veículos para os seus usuários.

Corujas na caixa d’água

Esta semana, a vereadora Fernanda Moreno e o médico veterinário Jefferson Leite foram resgatar três filhotes de “corujas torre”, que estavam num ninho num condomínio no Jardim Santista. Ao chegarem no local indicado, constataram que o ninho havia sido removido e colocado no terreno ao lado, com cobertura improvisada com restos de tábuas. O condomínio foi autuado por crime ambiental.