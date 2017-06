Edição 988

TOQUES CHIQUÉRRIMOS

- Vermelho queimado volta à cena! Calças flare, antigas bocas de sino nesta cor foram a proposta de vários estilistas franceses. Quero ver quem vai copiar por aqui primeiro (risos)!

- Os batons agora ganham nova fase neste inverno. As bocas são ou com efeito extremamente mate ou extremamente molhadas, com impressão de gloss. Mas o moderno e ainda o que estão por vir são os batons com acabamentos laqueados, existentes apenas no mercado exterior.

- Desculpem, mas quem planta vento colhe tempestade. Muitos ainda penam neste provérbio antigo e ainda não sabem o porquê.

AGENDE-SE!

• A megadegustação da Offer está chegando e desta vez para arrasar. Serão mais de 500 rótulos de vinho à sua escolha. Vale a pena prestigiar e conferir o amigo Ricardo Baldarena! Dia 28 de junho!

• Também no dia 28 o ex-prefeito Marco Aurélio Bertaiolli lançará o livro Cidade do Saber, no auditório da UMC. Claro que estaremos juntos! Abraços e até a próxima semana!